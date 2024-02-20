Ставка на депозит: россияне понесли деньги в банки

Российские банки фиксируют скачок спроса на депозиты. Активно открывать вклады граждан, в первую очередь, побуждают ставки, которые держатся на высоком уровне продолжительное время, и опасения по поводу инфляции.
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