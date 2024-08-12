Гладков: в Грайворонском городском округе несколько сел остались без света

Службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны Несколько сел в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без света, службы приступят к восстановлению после согласования с Министерством обороны России.
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