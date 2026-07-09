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Ремейк Splinter Cell в хрупком состоянии, ремейк Black Flag — пушка, геймеры хвалят DLC для DOOM…

Ремейк Splinter Cell в хрупком состоянии, ремейк Black Flag — пушка, геймеры хвалят DLC для DOOM…

По слухам, в ремейке Splinter Cell сохранят линейную структуру и шкалу освещённости; журналисты тепло приняли Assassin’s Creed: Black Flag Resynced; критики оценили The Blood of Dawnwalker; DLC для DOOM: The Dark Ages стартовало с «очень положительными» отзывами в Steam; Saber Interactive дала интервью о подходе к разработке игр; все DLC для Warhammer 40,000: Rogue Trader на Switch 2 сделали бе .

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