По слухам, в ремейке Splinter Cell сохранят линейную структуру и шкалу освещённости; журналисты тепло приняли Assassin’s Creed: Black Flag Resynced; критики оценили The Blood of Dawnwalker; DLC для DOOM: The Dark Ages стартовало с «очень положительными» отзывами в Steam; Saber Interactive дала интервью о подходе к разработке игр; все DLC для Warhammer 40,000: Rogue Trader на Switch 2 сделали бе .