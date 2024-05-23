«Это наш пик». Гасперини — о победе «Аталанты» в Лиге Европы

Джан-Пьеро Гасперини высказался о победе «Аталанты» в Лиге Европы. Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини поделился мыслями о завоевании своей командой трофея Лиги Европы, рассказав, что придало успеху особенный блеск.
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