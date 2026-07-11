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Ей исполнилось 75 лет: как живет первая жена Олега Газманова, которая заботилась о его больной матери после тяжелого развода

Ей исполнилось 75 лет: как живет первая жена Олега Газманова, которая заботилась о его больной матери после тяжелого развода

Первая супруга Олега Газманова, Ирина, недавно отметила 75-летие. В то время как знаменитый артист в своих интервью охотно рассказывает о нынешней супруге Марине и детях, его первая жена предпочитает оставаться в тени.

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