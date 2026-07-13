Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Генштаб британской армии прибывает в сказке, где нет ни РВСН, ни Ядерной доктрины России*

Генштаб британской армии прибывает в сказке, где нет ни РВСН, ни Ядерной доктрины России*

Лондон обещал бомбить Россию: начальник Генштаба Британии анонсировал превентивные удары Начальник Генерального штаба британской армии Роланд Волкер заявил о готовности разместить к 2027 году дополнительные силы на восточном фланге НАТО для превентивного удара по России "в случае обострения".

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