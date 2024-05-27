Один из них был госпитализирован Обломки сбитого в Балашихе беспилотника задели двух мужчин, один из них был госпитализирован, его жизни в настоящий момент ничто не угрожает, сообщил глава городского округа Сергей Юров в своем официальном Телеграм-канале.