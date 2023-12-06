Захарова возмутилась из-за молчания ОБСЕ о гибели журналистов в Газе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна обратить внимание на гибель десятков журналистов в зоне палестино-израильского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии