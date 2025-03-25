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Калужские новости

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Управление экономики Калуги похвасталось ликвидацией рекламных плакатов

Управление экономики Калуги похвасталось ликвидацией рекламных плакатов

Управление экономики Калуги разместило в соцсетях пост о ликвидации сразу трех рекламных плакатов в областном центре - на Гагарина,6, Ленина,86А и Московской,64Управление экономики Калуги разместило в соцсетях пост о ликвидации сразу трех рекламных плакатов в областном центре - на Гагарина,6, Ленина,86А и Московской,64.

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