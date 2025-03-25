Управление экономики Калуги похвасталось ликвидацией рекламных плакатов

Управление экономики Калуги разместило в соцсетях пост о ликвидации сразу трех рекламных плакатов в областном центре - на Гагарина,6, Ленина,86А и Московской,64Управление экономики Калуги разместило в соцсетях пост о ликвидации сразу трех рекламных плакатов в областном центре - на Гагарина,6, Ленина,86А и Московской,64.