Управление экономики Калуги похвасталось ликвидацией рекламных плакатов

Управление экономики Калуги разместило в соцсетях пост о ликвидации сразу трех рекламных плакатов в областном центре - на Гагарина,6, Ленина,86А и Московской,64Управление экономики Калуги разместило в соцсетях пост о ликвидации сразу трех рекламных плакатов в областном центре - на Гагарина,6, Ленина,86А и Московской,64.
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