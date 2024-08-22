Вы все, кто смотрел «Операцию „Ы“» и «Кавказскую пленницу» в СССР, не ответите на 10 легких вопросов по любимым комедиям!

Ну все, читатель, бамбарбия вам! Кергуду! Причем полное. Моментально в море! фото: фильм «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)Проклятый месяц август, кто тебя выдумал?! Только вчера поминали добрым словом и тестом (ссылку получат те, кто пройдет этот тест) великого советского артиста Юрия Никулина: накануне была годовщина его смерти.