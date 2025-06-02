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В США поразились возможностям российских ракет "Точка"

В США поразились возможностям российских ракет "Точка"

В результате эскалации конфликта на Украине до полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года во главе угла военных кампаний как Москвы, так и Киева очень скоро встали возможности поражать цели противника баллистическими и крылатыми ракетами — причем особенно прославились российские ракетные комплексы “Искандер-М” благодаря широкому спектру выполняемых ролей.

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