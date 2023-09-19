– Мы обижены на Россию – это почти первое, что услышит любознательный русский, прибыв в эту гордую горную страну.

Ваши утверждения противоречивы. Например, "...Это не ельцинская, а путинская политика поддержки коррупционеров (Кочаряна, Саргсяна) - так огорчала армянский народ. "позволила Западу сформировать прозападную, антирусскую элиту" И тут же пишите: "В Армении нет антирусской элиты" А про ельцина, и кого при нем поддерживала Россия, мы знаем поболее вас. Так же знаем, чего России стоила деятельность Козырева. Поддержку Карабаха мы все поддерживали. Но это единственный случай, когда при ельцине делалось что то хорошее во внешней политике. Например, Кубу и Фиделя Кастро бросили. А на Украине поддерживали антисоветчиков - националистов, вместо того, чтобы поддерживать просоветские - пророссийские левые силы. Что было продолжено и при Путине.

ирина игнатова

Вот если бы вы были не Егиазарян, а, скажем, Егиазарянов, возможно я подумала: ну, возможно, у маЛЧика прадед служил в армии Власова, ну влияние втюханного пиндосами ЕГЭ, Но когда кидают в лицо подобные фразы -ряны или еще -дзе лично для меня это оскорбление памяти моего деда, сложившего свою голову в 1942 под Смоленском, другого деда, пропавшего без вести в штрафбате, не вам, господин некто -рян говорить о Геббельсе, сравнивая, пишущего историческую правду автора с апологетом кривды рейха, какой-то плевок мерзкой гюрзы, Армения, как и некая горная страна Картли-Кахети слезно молила и валялась в ногах российского императора, просясь под крыло нашей империи. До сих пор не понимаю зачем нужен был этот геморрой тому же Павлу 1, который в 1801 году указом присоединил Грузию к России, а потом Александр 1 продолжил эту порочную практику с Арменией. Какой прок от нищебродов. Если потом Закавказье ответило свинячьей неблагодарностью, впрочем, как еще одни лжебратья - болгары. Ведь сказано конкретно в Библии - не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями...