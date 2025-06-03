В Греции зафиксированы новые подземные толчки после ночного землетрясения

Новые подземные толчки зафиксированы рядом с греческими городами Ираклион и Митилини, с 5 часов утра произошло уже порядка 5 колебаний, следует из данных портала по отслеживанию сейсмической активности earthquakelist.
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