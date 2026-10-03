Блогерша Самойлова заявила, что готова удалить соцсети и два года просто пожить

Блогерша Оксана Самойлова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о сложностях, с которыми сталкивается, будучи постоянно на виду.
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