Призвали ли русских мужчин готовиться к мобилизации – реальные заявления Комитета Госдумы по обороне Евгения КомароваСлова из Комитета Госдумы по обороне, что «русских мужчин призвали готовиться к мобилизации», распространенное в Telegram, не совсем соответствует заявлениям, сделанным на самом деле.