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Богомаз: в Брянской области сработало неустановленное взрывное устройство, в результате сошел с рельсов локомотив грузового состав

Богомаз: в Брянской области сработало неустановленное взрывное устройство, в результате сошел с рельсов локомотив грузового состав

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в понедельник, 1 мая, подтвердил информацию о сходе с рельсов грузового состава в Унечском районе.

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