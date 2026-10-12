Долг Украины в 2026 году превысил $4,6 млрд

Украина должна выплатить международным финансовым организациям в счёт обслуживания и погашения задолженности более $4,61 млрд в 2026 году.
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