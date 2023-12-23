Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

60 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Макеев
    Почему такие мизерные штрафы? Первый штраф должен быть не меньше 25 тысяч рублей. А второй в 10 раз больше. А за трет...Житель Смоленщины...
  • Людмила Абрамова
    а мэр Смоленска в курсе этого....?В Смолнске муници...
  • Юрий кокин
    А вот это правильно. Была бы смертная казнь, то расстрелять было бы более справедливо.Пожизненный срок ...

Смолянин Роман Чаусов награждён орденом Мужества

Смолянин Роман Чаусов награждён орденом Мужества

Смолянин, удостоившийся важной госнаграды, вместе с соратником поблагодарил пожилых волонтёров спецоперации Житель Смоленской области и участник специальной военной операции Роман Чаусов награжден орденом Мужества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх