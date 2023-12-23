Смолянин Роман Чаусов награждён орденом Мужества

Смолянин, удостоившийся важной госнаграды, вместе с соратником поблагодарил пожилых волонтёров спецоперации Житель Смоленской области и участник специальной военной операции Роман Чаусов награжден орденом Мужества.
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