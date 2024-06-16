Доза солнца. Врач назвал правила загара, которые многие игнорируют

Почему не стоит загорать в местах, которые продуваются прохладным ветром? Или не ложиться на солнышке натощак? Каких добавок не должно быть в детском солнцезащитном креме? Как не допустить обезвоживания и образования тромбов? Солнце — источник силы и энергии, хорошего настроения.