В Волгоградской области вновь ввели ограничения на продажу топлива

Ограничения на продажу бензина вновь стали вводить автозаправочные станции Волгоградской области из-за резкого роста спроса, заявили в областном комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса 1 августа на платформе MAX.
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