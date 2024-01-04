Мокаев посспаринговал с Яном: «С лучшим боксером легчайшего веса »

«С лучшим боксером легчайшего веса Петром Яном », – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев. Петр Ян перенес тренировочный лагерь из США в Таиланд Ян – о завершении карьеры: «Выйду на пенсию лет в 35».