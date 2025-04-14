5G в Китае: амбициозные цели Пекина на ближайшие три года

Согласно трехлетнему плану, представленному городскими властями, Пекин (Beijing) достигнет массового применения 5G и глубокой интеграции этой технологии в различные отрасли промышленности к концу 2027 года, став ведущим образцом для всей страны в этой сфере.
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