Упавшего в яму рыбака всю ночь искали ростовские спасатели

Пенсионера, оказавшегося в яме во время рыбалки, удалось найти лишь к рассвету. Преодолев боль и страх, мужчина смог выбраться из ловушки самостоятельно и ожидал помощи на поверхности, вооружившись ножом на случай встречи с дикими животными.