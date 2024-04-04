Упавшего в яму рыбака всю ночь искали ростовские спасатели

Пенсионера, оказавшегося в яме во время рыбалки, удалось найти лишь к рассвету. Преодолев боль и страх, мужчина смог выбраться из ловушки самостоятельно и ожидал помощи на поверхности, вооружившись ножом на случай встречи с дикими животными.
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