Два гола Бучневича не спасли «Сент-Луис» от разгрома в матче с «Аризоной»

Павел Бучневич оформил дубль в игре с «Аризоной», но его «Сент-Луис» все равно проиграл. Ранним утром 8 марта (мск) в Глендейле (штат Аризона, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимала «Сент-Луис Блюз».