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Комитет туризма Адыгеи подвел краткие предварительные итоги 2023 года для туризма Адыгеи.

Деятельность Комитета была сосредоточена на нескольких направлениях:- реализация мероприятий национального проекта "туризм и индустрия гостеприимства";- проведение и участие в событийных мероприятиях;- старт государственной услуги по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков;- формирование новых инвестиционных площадок для развития туризма.

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