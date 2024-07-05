«Инвестпалата» продлила прием заявок от нерезидентов на выкуп иностранных бумаг

«Инвестиционная палата» — оператор обмена заблокированными активами между российскими инвесторами и нерезидентами — по просьбам потенциальных покупателей — нерезидентов продлила срок приема заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг до 23:59 мск 2 августа 2024 года.