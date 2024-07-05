НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Наседкин
    Да за банкиров под крышей власть имущих я не волнуюсь как и за должную величину их личных карманов. И аппетиты. Вот т...ВТБ заработал в м...
  • Игорь Овчаренко
    НЕ ИГРАЙТЕ  В АЗАРТНЫЕ ИГРЫ С БАНКАМИ. ОНИ ВСЁ РАВНО ОБМАНУТ И ОБОГОТЯТСЯ.Российские банки ...
  • Eduard
    Аналог СВИФТ давно есть,что вы там "велосипед изобретаете"Сбербанк подтверд...

«Инвестпалата» продлила прием заявок от нерезидентов на выкуп иностранных бумаг

«Инвестпалата» продлила прием заявок от нерезидентов на выкуп иностранных бумаг

«Инвестиционная палата»  — оператор обмена заблокированными активами между российскими инвесторами и нерезидентами — по просьбам потенциальных покупателей — нерезидентов продлила срок приема заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг до 23:59 мск 2 августа 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх