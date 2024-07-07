Новый премьер Британии Кир Стармер привезет в резиденцию свою кошку

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует привезти в резиденцию свою кошку, что может стать неожиданностью для главного мышелова с Даунинг-стрит, кота Ларри, который живет там уже 14 лет.
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