Секретная война СССР: сколько советские асы сбили самолётов США на Корейской войне

12 апреля 1951 года американцы назвали «чёрным четвергом». В воздушном бою над Кореей советским лётчикам удалось сбить 12 американских бомбардировщиков В-29, носивших название «сверхкрепостей» и считавшихся до того практически неуязвимыми.
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