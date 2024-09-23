Секретная война СССР: сколько советские асы сбили самолётов США на Корейской войне

12 апреля 1951 года американцы назвали «чёрным четвергом». В воздушном бою над Кореей советским лётчикам удалось сбить 12 американских бомбардировщиков В-29, носивших название «сверхкрепостей» и считавшихся до того практически неуязвимыми.