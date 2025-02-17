Каково истинное значение права первой ночи?

Право первой ночи, известное также как jus primae noctis на латинском, представляет собой исторический феномен, который предполагает, что землевладельцы и феодалы имели право провести первую брачную ночь с невестой своих зависимых крестьян.
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