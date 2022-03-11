В первых 10 матчах КПЛ-2022 забито всего 9 мячей. Это исторический антирекорд

В первых десяти матчах КПЛ-2022 было забито всего 9 голов. Это – антирекорд по количеству мячей, забитых в чемпионате Казахстана за этот отрезок.

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