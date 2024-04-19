HR-специалист Лоикова: по отдельным специальностям в РФ острый дефицит кадров

На рынке труда в России сегодня наблюдается острый дефицит кадров по отдельным специальностям. Наиболее сильно работодатели нуждаются в управленцах, производственниках и рабочих, рассказала клинический психолог и HR-специалист Зулия Лоикова телеканалу "360".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии