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Линекер предложил назначить Клоппа тренером Англии. Ширер ответил: «Назначить немца? Я за англичан, Хау был бы прекрасным кандидатом»

Английская команда под руководством Гарета Саутгейта уступила сборной Испании (1:2) в финале Евро-2024.

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