Энергетическая инфраструктура ЕС нуждается в модернизации

Энергетическая инфраструктура ЕС должна быть модернизирована посредством межсоединений между соседними странами, чтобы увеличить возможности устойчивой энергетики Союза, заявил Европейский экономический и социальный комитет (ЕЭСК).
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