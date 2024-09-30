Саймс: Трамп принял Зеленского без украинского флага и выставил просителем

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским продемонстрировал с помощью языка протокола, что Зеленский находится в позиции просителя, заявил в беседе с aif.
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