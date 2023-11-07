Камил Гаджиев отреагировал на низкие продажи PPV боя Фьюри и Нганну

Известный российский промоутер Камил Гаджиев дал комментарий по поводу финансовой выручки в плане PPV поединка между франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну и чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.
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