С Днём Великой Победы!

Сегодня наша страна отмечает главный праздник в своей истории – День Великой Победы. 80 лет назад советский народ положил конец существованию нацистской Германии, освободив половину мира от «коричневой чумы».
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