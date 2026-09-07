В Орле отказались от полного запрета на алкоголь в День трезвости

В календаре государственных и церковных дат 11 сентября – Всероссийский день трезвости. Традиция, восходит ещё к 1911 году, когда православная церковь и общественные деятели Санкт-Петербурга решили противопоставить народному пьянству день строгого поста и молитвы в память о библейском усечении главы Иоанна Предтечи на пиршестве царя Ирода.
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