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Банк Англии не сможет понизить ставку с 3,75%

Банк Англии не сможет понизить ставку с 3,75%

Все 65 экономистов, опрошенных Reuters, ожидают, что Банк Англии на заседании 17 сентября сохранит ставку на уровне 3,75%.

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