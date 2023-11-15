Общественная палата предложила полностью переписать ПДД

На конгрессе Road Traffic Russia развернулась нешуточная дискуссия о дальнейшей судьбе ПДД. Представители Общественной палаты настаивают, что документ пора переписать целиком вместо внесения очередной порции правок, но МВД и Минтранс призывают воздержаться от радикальных решений.