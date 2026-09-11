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Неужели я такая? Почему на фото другие люди нам нравятся, а мы себе — нет

Неужели я такая? Почему на фото другие люди нам нравятся, а мы себе — нет

Это неприятное, щемящее чувство знакомо многим. Особенно женщинам. Вы смотрите на фотографии и не можете себя узнать: «Ужас, неужели я так выгляжу в жизни?» При этом вам кажется, что остальные участники получились на фото хорошо, даже очень.

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