Это неприятное, щемящее чувство знакомо многим. Особенно женщинам. Вы смотрите на фотографии и не можете себя узнать: «Ужас, неужели я так выгляжу в жизни?» При этом вам кажется, что остальные участники получились на фото хорошо, даже очень.
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