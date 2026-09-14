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Регионы России

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Минобороны РФ обнародовало кадры ударов дронов «Варяг» по компаниям «Киевстар»

Минобороны РФ обнародовало кадры ударов дронов «Варяг» по компаниям «Киевстар»

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео боевой работы ударных беспилотников бригады «Варяг», наносящих высокоточные удары по зданиям телекоммуникационной компании «Киевстар», предоставляющей услуги мобильной связи и интернета, в том числе в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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