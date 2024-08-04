Госавтоинспекторы в Херсонской области провели профилактическую акцию по безопасной перевозке детей

В г. Геническе Херсонской области сотрудники Госавтоинспекции инициировали профилактическую акцию по популяризации использования детских удерживающих устройств и напомнили водителям о ключевых правилах безопасной перевозки детей.
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