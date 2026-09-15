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Футуролог Кононов: развитие ИИ нужно делать безопасным, а не тормозить

Футуролог Кононов: развитие ИИ нужно делать безопасным, а не тормозить

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник Института системного анализа РАН, член Российского философского общества РАН, футуролог Александр Кононов считает, что развитие искусственного интеллекта не следует сдерживать из-за возможных рисков.

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