Не видел преграду. Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Есть жертвы

Не видел преграду. Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Есть жертвыСтало известно о том, что парусное судно ВМС Мексики прибыло в Нью-Йорк для проведения праздничных мероприятий ко Дню независимости США.