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Царьград

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Не видел преграду. Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Есть жертвы

Не видел преграду. Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Есть жертвы

Не видел преграду. Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Есть жертвыСтало известно о том, что парусное судно ВМС Мексики прибыло в Нью-Йорк для проведения праздничных мероприятий ко Дню независимости США.

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