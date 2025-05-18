Не видел преграду. Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Есть жертвы

Не видел преграду. Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Есть жертвыСтало известно о том, что парусное судно ВМС Мексики прибыло в Нью-Йорк для проведения праздничных мероприятий ко Дню независимости США.
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