Губернатор Белгородской области сказал, какие автомобили закупят для чиновников

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о неизбежной необходимости обновления автопарка в регионе после нескольких лет поддержания моратория на закупку транспорта государственными и муниципальными органами.
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