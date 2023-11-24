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За рулем

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Губернатор Белгородской области сказал, какие автомобили закупят для чиновников

Губернатор Белгородской области сказал, какие автомобили закупят для чиновников

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о неизбежной необходимости обновления автопарка в регионе после нескольких лет поддержания моратория на закупку транспорта государственными и муниципальными органами.

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