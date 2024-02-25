В России к 2050 может быть создан боевой самолет шестого поколения

В России к 2050 году может появиться боевой самолет шестого поколения. Об этом, ссылаясь научного руководителя Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) академика РАН Евгения Федосова, сообщает ТАСС.
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