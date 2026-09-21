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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о «Локо»: «Не хватает класса исполнителей в центре поля. От Еремеева, Бабкина и Титкова сложно что-то сразу требовать»

Владислав Радимов указал на проблемы « Локомотива » в центре полузащиты. – «Локомотиву» однозначно не хватает класса исполнителей в центре поля.

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