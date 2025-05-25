Сенатор Клишас раскритиковал идею лишать бездетных пенсий

Сенатор Андрей Клишас прокомментировал идеи об отмене пенсии для борьбы с бездетностью. Клишас обратился к 39-й статье Конституции, которая гарантирует каждому гражданину России социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и в других установленных законом случаях.