Сенатор Клишас раскритиковал идею лишать бездетных пенсий

Сенатор Андрей Клишас прокомментировал идеи об отмене пенсии для борьбы с бездетностью. Клишас обратился к 39-й статье Конституции, которая гарантирует каждому гражданину России социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и в других установленных законом случаях.
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