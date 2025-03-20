📹❗️Продолжается массированный удар модернизированными БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" со сниженной ЭОП по складам БК и вооружений ВСУ в припортовой инфраструктуре Одессы (первые 3 видео).
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📹❗️Продолжается массированный удар модернизированными БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" со сниженной ЭОП по складам БК и вооружений ВСУ в припортовой инфраструктуре Одессы (первые 3 видео).