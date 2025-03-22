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Единая лига ВТБ. УНИКС – «Локомотив-Кубань, ЦСКА примет МБА-МАИ

Казанский УНИКС примет «Локомотив-Кубань», ЦСКА сыграет с МБА-МАИ. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат ЦСКА – МБА-МАИ Дата проведения 22 марта, 13.

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